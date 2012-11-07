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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 06:42 BJT

全球外汇市场11月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月7日(三)

2350 - 日本9月经常帐

2350 - 日本9月机械订单

2350 - 日本10月银行放贷

2350 - 日本10月28日-11月3日资本流动数据

11月8日(四)

0030 - 澳洲10月失业率和就业参与率

0645 - 瑞士10月未经季节调整失业率

0700 - 德国9月贸易收支、经季节调整进出口

0745 - 法国9月贸易收支

0915 - 挪威央行总裁奥尔森讲话

1200 - 英国央行利率决定

1245 - 欧洲央行利率决定

1330 - 欧洲央行总裁德拉吉举行记者会

1330 - 美国11月3日当周初请失业金人数

1330 - 美国9月国际贸易收支

2350 - 日本央行10月货币供应量

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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