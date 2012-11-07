《美国重要政经日程》-11月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1330 - 农业部公布一周出口销售数据
1330 - 商务部公布9月国际贸易收支
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布美国地下天然气储量
1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售;宣布52周期标售
-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量
1800 - 财政部标售30年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
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