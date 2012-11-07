(重温稿)《综述》欧盟执委会预测欧元区2013年经济接近零成长,2014年料回升

路透布鲁塞尔11月7日电---欧盟执委会周三指出,欧元区经济明年将接近零成长,但2014年成长幅度将回升,执委会对欧元区几个最大经济体的成长预估,都低于各国政府的预测.

欧盟执委会指出,欧元区17个国家2013年将仅成长0.1%,今年萎缩幅度料为0.4%,大于先前预测,因受到主权债务危机影响.

执委会指出,2014年经济成长率将回升至1.4%,因目前进行的结构性改革开始展现成果.

"今年上半年主权债务危机恶化,市场对欧元区长期存续能力的疑虑加深,银行融资压力及经济活动之间的恶性反馈....都是2012年成长表现欠佳的主要原因,"执委会称.

执委会称,起步低迷将使2013年的经济成长率偏低,接近零成长,增幅将主要来自净出口.全球需求复苏将使净出口受惠.

在2013年许多时间,内需将对经济成长毫无贡献,因为在失业率处于纪录高位,且政府增税之际,民间家庭抑制支出.

为重拾市场信心所作出的政府支出削减,将使欧元区整体预算赤字相对国内生产总值(GDP)的比例,由2011年的4.1%降至今年的3.3%.执委会指出,这个数字明年将进一步降至2.6%,2014年降至2.5%.

"欧洲正在经历宏观经济调整的艰难过程,这个过程仍将持续一段时间,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩称.

"欧洲必须持续结合紮实财政政策及结构性改革,为可持续的成长创造条件,以便让失业率由目前无法接受的水准下降,"他称.

执委会对欧元区几个最大经济体的成长预估,皆低于各国政府本身预测.

执委会指出,德国2012年将一如德国政府预测成长0.8%,但2013年将仅成长0.8%,而非德国政府预估的1%.

法国今年将仅成长0.2%,2013年成长0.4%,2014年成长1.2%,但法国政府自己预测的分别为0.3%、0.8%及2.0%.

除非政策有变,否则法国今年预算赤字/GDP比例将为4.5%,2013年及2014年为3.5%,但法国政府自己的预测分别为3.7%、2.5%、及2.0%.(完)