澳新经济指标预测--11月8日-11月15日****

标题新闻：美国总统特朗普称自中国加入WTO后美国制造业就业岗位减少三分之一，七万家工厂关门
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路透11月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月7-12日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)10月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.0%
11月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 增加1.45
全职就业人数(万人) -- 增加3.21
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.5% 5.4%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.6%
(较上年同期) +3.6% +4.1%
11月9日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月12日(一)
0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%
投资房屋融资 -- -0.8%
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%
11月13日(二)
0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 10月 -- 负3.0
企业信心指数 -- 持平
2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 +0.50% +1.30%
(较上年同期) +2.9% +4.8%
11月13-14日
2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- +1.0%
11月14日(三)
0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.7%
11月15日(四)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币