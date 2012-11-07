〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连跌11天,受大型船舶运费拖累

路透11月7日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续11天下跌,因较大型船舶运费下滑.

波罗的海乾散货运价指数跌31点,报916点,为约一个月最低.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"尽管海岬型船市绝对是情况不佳,但目前整体指数跌势并不特别是因为哪个市场."Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌4%左右,或88点,至2,098点.海岬型船日均获利减少876元,至13,545美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

船舶经纪商Fearnleys在报告中称,船舶需求情况不错,但运费普遍太低,难以吸引对近期"小繁荣"念念不忘的船主.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑1.34%,或10点,报737点.该型船舶日均获利降低76美元,至5,904美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型和超灵便型船舶的日均获利分别降至6,089和6,761美元.(完)