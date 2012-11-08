〔金砖国家〕11月7日股汇市收盘纵览

路透11月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月7日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.12%,报1,007.45点.

中国股市:沪综指周三缩量近收平.盘中传来美国现任总统奥巴马赢得连任的消息一度令市场反弹走升,但随后仍震荡回落.分析人士称,十八大前维稳行情近尾声,多空维持谨慎,市场等待随后出台的10月经济数据提供指引.沪综指.SSEC收报2,105.730点,跌0.269点,或0.01%.上海A股今日成交471亿元人民币,上日为536亿元.[.SSCN]

香港股市:扭转早盘跌势,为三个交易日来首次收高,本地开发商走势强劲,因美国总统奥巴马成功连任后,市场预期资金流入将增加,从而支撑香港房地产价格.恒生指数.HSI收高0.7%至22,099.9点,缓慢接近上周五创下的2012年收盘高位22,111.3点,成交量为本周最高.恒生国企指数.HSCE亦上扬0.7%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三紧贴日间波幅上限告收.美国大选尘埃落定,美元指数.DXY大跌令结汇意愿更加迫切,加之中共18大开幕在即人民币仍有走强预期,市场遂出现一致做空美元而几无购汇接盘的市况.[CNY/CN]

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印度股市:连续第六日收高,创下近四周半以来的最高收盘位,印度国家银行(SBI)在季度业绩料显示资产质量好转的预期带动下走扬,ICICI银行等其它银行股价格亦上涨,因假日季贷款增长情况预计将改善.印度股市亦在追随奥巴马连任美国总统后全球股市的涨势.指标BSE指数.BSESN收涨0.45%,或85.03点,报18,902.41点.[.BO][ID:nL3E8M79JU]

印度汇市:印度卢比连续第二日走强,从上日触及的一个半月低点进一步反弹,因奥巴马连任美国总统提振全球风险资产.卢比/美元INR=D2收高0.4%,报54.2050/2150.[INR/][ID:nL3E8M7A2S]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS跌0.37%,收报1,421.660点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.66%至756.12点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.08%至31.4600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.55%,报40.1175.

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巴西股市:拉美股市挫跌,投资者在美国大选结果公布后将目光转向欧美两地的财政问题.大宗商品企业股价挫跌,巴西主要股指录得逾两周最大跌幅.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.58%,报58,517.35点,回吐本月涨幅,但该指数本月仍上涨2.5%.[ID:nL1E8M7N86]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>几近持平,报2.03,位于本月初以来的交投水准附近.巴西汇市波动程度最近几个月大幅下降,因市场持续担心央行出手干预.[ID:nL1E8M7CAM]

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南非股市:小幅收低,跟随主要海外股市走势,欧债危机忧虑重燃抵消奥巴马连任美国总统给市场带来的宽慰.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.4%,报33,294.09点.综合指数.JALSH跌0.34%,报37,471.69点.[.J][ID:nL5E8M7F3M]

南非汇市:南非兰特/美元下跌,因奥巴马连任美国总统对新兴市场的提振效果逐渐减退,对本地经济的担忧持续不散.1603GMT时,兰特/美元ZAR=D3跌至8.65,较周二收盘位8.6270下滑0.3%.[ZAR/][ID:nL5E8M7F9C](完)