〔东京汇市〕日圆在避险操作的带动下上涨,就业数据令新西兰元受创

标题新闻：美国总统特朗普称自中国加入WTO后美国制造业就业岗位减少三分之一，七万家工厂关门
WTO为世界贸易组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
* 风险偏好受创,对美国财政悬崖问题的担忧升温
* 希腊议会批准撙节举措
* 新西兰就业数据打压新西兰元走势
* 关注澳洲就业数据、西班牙公债标售和欧央行会议
路透悉尼11月8日电---日圆/欧元周四盘旋于一个月高位附近;美国大选过后,市场转而担忧美国财政问题,风险偏好随之大幅降温,导致日圆全线上涨.
有报导称,希腊议会已经批准了获取下一笔援助金所需的新撙节方案,欧元旋即上涨.
但欧元很快便回吐了上述涨幅,隔夜走势不佳,兑日圆下跌近1%.欧元/日圆EURJPY=R报102.07日圆,盘中一度跌至101.80,为10月中旬以来的低位.
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路透台北2月24日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单6亿台币。 --95甲2期11息11.25亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,335.3亿台币： 2/27 8亿台币 2/28 73亿台币 3/01 51亿台币 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息49.42937375亿台币： 2/25 94甲3期12息 14.25亿台币