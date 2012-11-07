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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 07:45 BJT

〔东京汇市〕日圆在避险操作的带动下上涨,就业数据令新西兰元受创

* 风险偏好受创,对美国财政悬崖问题的担忧升温

* 希腊议会批准撙节举措

* 新西兰就业数据打压新西兰元走势

* 关注澳洲就业数据、西班牙公债标售和欧央行会议

路透悉尼11月8日电---日圆/欧元周四盘旋于一个月高位附近;美国大选过后,市场转而担忧美国财政问题,风险偏好随之大幅降温,导致日圆全线上涨.

有报导称,希腊议会已经批准了获取下一笔援助金所需的新撙节方案,欧元旋即上涨.

但欧元很快便回吐了上述涨幅,隔夜走势不佳,兑日圆下跌近1%.欧元/日圆EURJPY=R报102.07日圆,盘中一度跌至101.80,为10月中旬以来的低位.

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