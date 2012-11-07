〔东京汇市〕日圆在避险操作的带动下上涨,就业数据令新西兰元受创

有报导称,希腊议会已经批准了获取下一笔援助金所需的新撙节方案,欧元旋即上涨.

但欧元很快便回吐了上述涨幅,隔夜走势不佳,兑日圆下跌近1%.欧元/日圆EURJPY=R报102.07日圆,盘中一度跌至101.80,为10月中旬以来的低位.