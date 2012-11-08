〔欧洲经济〕央行总裁德拉吉称,ECB计划允许无上限购买公债(更新版)

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路透法兰克福11月7日电---欧洲央行总裁德拉吉周三表示,欧洲央行新的购债计划允许对主权债市场进行无上限干预,应能驱散关于欧元区瓦解的担忧.

德拉吉还表示,资金开始回流到欧元区17国,包括那些处于困境中的南欧诸国.11月8日欧洲央行将召开11月政策会议.

他补充称,欧洲央行预计欧元区经济"短期内"将维持疲弱,但"通胀受到良好控制,预计明年将低于2%."

德拉吉称,购债计划为防范灾难发生提供了可信的防护措施.

"我们的直接货币交易(OMT)新计划透过允许无上限干预公债市场而提供防护,"他在一银行会议上称.

"但我们需要理解市场如何运作.我们的行动要向市场发出明确信号,即他们对欧元区的担忧毫无根据,"他补充称.

德拉吉称,欧元区正趋于稳定,投资者开始重新投资于该地区.

"两三天前,我们看到世界其他地区的资金回流到欧洲,投资者开始重新投资于欧元区,"他在会上说.

但他强调欧元区政府必须推进更紧密的金融、财政、经济和政治联盟.

"欧洲央行的行动可以在短期内建立信心,但唯有政府的行动才能长期巩固信心,"他称.

就欧盟执委会建议基于欧洲央行的欧洲银行业监管机构,德拉吉称,重要的是确保欧元区的一致性,但要努力打消德国对他们不得不在欧元区银行倒闭时偿还债务的忧虑.(完)