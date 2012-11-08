危地马拉发生7.4级强震 39人死亡

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
(本文由路透中文网编译提供)
路透危地马拉城11月7日电---危地马拉附近海域周三发生强烈地震，已造成至少39人死亡，多人被埋，并引发远至墨西哥城的民众疏散。
地震发生在危地马拉当地时间上午10:35（1635 GMT），震级为7.4级。当地一名消防负责人称，在墨西哥边境附近的一个山区，有些死者被埋在废墟下。
政府当局称，一些地区的道路因山体滑坡被阻断，约有40间房屋严重受损。
这是危地马拉自1976年以来发生的最为强烈的一次地震。1976年发生的7.5级地震造成逾2万人死亡。
危地马拉总统奥托·佩雷斯（Otto Perez）称，根据家属报告，失踪的人数多达100人。
“这些只是初步数据，尚未得到证实。我们的首要任务是关注生命，展开救援并治疗伤员，”佩雷斯说道。
圣马科斯省（San Marcos）省长Luis Rivera证实已有39人死亡，并补充说省政府办公楼几乎完全被毁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000