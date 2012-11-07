《中国报摘》--中国证券报11月8日

* 头版头条:

--中国共产党第十八次全国代表大会周三下午举行预备会议,十八大主席团当日也举行了第一次会议,主席团会议通过了十八大的日程,根据该日程,十八大将于11月8日上午开幕,11月14日上午闭幕.

* 其他:

--证监会主席助理张育军表示,今年期货市场各项创新工作顺利推进,玻璃期货已经获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易,当前正在积极推进原油期货和国债期货市场的建设.

--首只场内T+0货币产品--汇添富收益快线货币市场基金获批,将于近期发行.

--业内人士透露,为鼓励煤矿瓦斯利用,现有的瓦斯发电上网电价政策是在标杆电价的基础上加0.25元人民币/度,有关部门酝酿提高这一电价,以及煤层气开采的财政补贴标准.

--*ST海龙(000677.SZ)公告称,恒天集团将有条件受让*ST海龙29.77%股权成为公司第一大股东,恒天集团将协助*ST海龙在年底前完成重整计划的执行,并在恰当时机通过合法方式,向*ST海龙注入优质资产和业务.

--铜陵有色(000630.SZ)公告称,拟非公开发行股票募集资金约45.5亿元,用于收购控股股东有色控股持有的庐江矿业100%股权、铜冠冶化经营性资产以及公司铜冶炼工艺技术升级改造项目和补充流动资金.

--保利地产(600048.SS)、金地集团(600383.SS)同时披露10月销售情况,两家企业当月销售签约面积及签约金额均实现同比增长;其中保利地产10月签约金额同比增长42.09%,金地集团10月签约金额同比增37.4%.

--全国乘用车市场信息联席发布的数据显示,尽管日系车颓势并未扭转,10月中国乘用车产销量分别为126.38万辆和124.93万辆,分别同比增长1.1%和11.7%.(完)

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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