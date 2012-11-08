〔日本股市〕开低1.1%,受美国财政问题忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透东京11月8日电---日本股市日经指数周四盘初跌1.1%,奥巴马连任美国总统后将面临的财政问题可能导致美国经济出现新一轮衰退,打击投资者人气.
日经指数.N225跌98.23点,报8,874.66,跌破75日移动均线切入位8,888.10.东证股价指数.TOPX跌1%,报737.83点.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。