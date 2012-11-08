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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 08:14 BJT

〔日本股市〕开低1.1%,受美国财政问题忧虑影响

路透东京11月8日电---日本股市日经指数周四盘初跌1.1%,奥巴马连任美国总统后将面临的财政问题可能导致美国经济出现新一轮衰退,打击投资者人气.

日经指数.N225跌98.23点,报8,874.66,跌破75日移动均线切入位8,888.10.东证股价指数.TOPX跌1%,报737.83点.(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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