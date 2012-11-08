〔中国期货〕证监会称玻璃期货已获国务院批准,近期将在郑商所上市交易

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月8日电---继白银期货之后中国今年第二个新品种--玻璃期货有望上市.中国证监会主席助理张育军表示,玻璃期货已获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易;且当前正积极推进原油期货和国债期货市场的建设.
郑商所8月1日在网站公布的征求意见稿显示,玻璃期货以华东玻璃市场为定价基准,每手20吨,最低交易保证金为合约价值的6%.玻璃期货交易品种定为平板玻璃,最小报价单位为每吨1元人民币,每日价格波动限制不超过上一交易日结算价的±4%.
中国证券报周三报导并引述张育军的话并称,商品指数、碳排放权、期权等新的交易工具和战略性研发工作也取得重大进展.焦煤、菜籽、菜粕、土豆、鸡蛋的期货也在积极推进之中.
他表示,证监会研究论证以原油期货为突破口,推动中国期货市场对外开放的基本思路和总体规划.研究加快境外期货经纪业务试点步伐、扩大期货保税交割试点、拟定外资参股期货公司的相关政策规定、引入境外投资者参与国内期货市场等措施.
数据显示,今年前10个月,中国期货市场总成交达11.5亿手和13.4万亿元人民币,同比分别增长32.5%和18.4%.今年以来,各期货交易所先后两次下调手续费标准,整体下调幅度达44%,同时,下调了市场监管费用,幅度达50%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。