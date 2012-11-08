《汇市简讯》澳元兑美元及日圆虽走跌,但表现好于其他货币

0014GMT * 尽管受避险情绪的影响,许多主要货币走软,但澳元仍持坚 * 澳元/日圆下跌,因为日圆获得买盘支撑 * 澳元/日圆仍盘旋于处于升势的一目均衡转换线83.16附近 * 日本账户仍可能逢低买盘,尽管可能不会那么积极 * 距离关键的200日移动均线下档底部82.27仍很远.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=