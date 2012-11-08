〔欧洲政经〕德国总理警告英国不要退出欧盟

路透伦敦11月7日电---德国总理梅克尔周三警告英国不要背弃欧洲,并敦促英国首相卡梅伦与她合作,以免本月稍晚的欧盟预算谈判陷入僵局.

各国领导在伦敦会晤,努力消除关于欧盟1万亿欧元(1.28万亿美元)预算的分歧.这些分歧有可能导致各国难以达成协议,并令人担心英国脱离欧盟.

卡梅伦威胁要否决所有他认为不符合英国利益的协议,称提高欧盟预算的计划"荒唐可笑".他并表示,将推动实质性冻结预算.

不过德国官员对于英国走向欧洲边缘的做法感到愤怒,上周英国议会投票要求实质性削减欧盟预算,让这种感觉更加强烈.

梅克尔在与卡梅伦会面前对欧洲议会称,她不能想象英国离开欧盟的情况.英国贸易有一半要依赖欧盟.

"我相信你自己在岛上可以过得很开心,但在现今的世界,独来独往不会让你更快活,"梅克尔称.(完)