〔中共十八大〕中国四季度至明年通胀压力可能不会太大--国家统计局长

路透北京11月8日电---中国国家统计局局长马建堂周四称,中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大,但也不能掉以轻心.

他是在中国共产党"十八大"开幕前夕对路透记者并表示,经济下行时通胀压力会小一些.

在被回到美国QE3(第三轮量化宽松货币政策)的影响时,马建堂表示,美国宽松货币政策会对国内的物价会有一定的压力.

中国共产党第十八次全国代表大会今日开幕,至14日(下周三)闭幕.会议将选举新一届中共中央领导人.

备受关注的中国10月通胀、工业和投资等宏观数据将于周五(9日)公布.路透访问分析师预计,中国10月居民消费价格指数(CPI)同比料上涨1.9%,和9月涨幅一致.[ID:nSB2085133](完)