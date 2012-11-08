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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 08:40 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货四个交易日来首度下跌,接近一个月高位

路透悉尼11月8日电---美国小麦期货周四下跌,中断三日连升;上日触及一个月高位,因市场担忧主要出口市场阿根廷和澳洲的产量不足.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2下跌0.48%至每蒲式耳8.89-3/4美元,周三上涨1.94%.

1月大豆期货SF3下降0.1%至每蒲式耳15.05-1/2美元,周三下滑0.56%.

12月玉米期货CZ2跌0.24%至每蒲式耳7.42-1/2美元,上日涨0.75%.

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