〔芝加哥期市〕美国大豆期货四个交易日来首度下跌,接近一个月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透悉尼11月8日电---美国小麦期货周四下跌,中断三日连升;上日触及一个月高位,因市场担忧主要出口市场阿根廷和澳洲的产量不足.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2下跌0.48%至每蒲式耳8.89-3/4美元,周三上涨1.94%.
1月大豆期货SF3下降0.1%至每蒲式耳15.05-1/2美元,周三下滑0.56%.
12月玉米期货CZ2跌0.24%至每蒲式耳7.42-1/2美元,上日涨0.75%.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。