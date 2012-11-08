《汇市简讯》澳元/美元上涨,此前公布的澳洲就业数据优于预期

0034GMT * 澳元/美元升至1.0425,此前公布的澳洲10月经季节调整的就业人口增加1.07万人(路透预估为持平) * 就业数据公布前,澳元/美元交投于1.0390附近 * 小时图上的阻力位在1.0427,若升穿该水准,就将上看1.0450/60 * 就业数据好于预期,使12月澳洲央行降息的机率下滑.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=