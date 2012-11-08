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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 08:40 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月8日

**上海证券报**

--大连商品交易所总经理刘兴强表示.中国证监会已经批复大商所就铁矿石品种上市立项.

--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山证实,分布式光伏发电电价补贴政策预计很快将出台.

**第一财经日报**

--记者从有关渠道获悉,海南省正在申请筹建一家省级城市商业银行.

--中国煤炭市场网监测数据显示,截至11月7日零点,秦皇岛港煤炭库存上升至605.5万吨,较前一天上升6万吨,这将使煤炭价格回升面临更大压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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