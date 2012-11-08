《中国报摘》--其他报纸重要消息11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
**上海证券报**
--大连商品交易所总经理刘兴强表示.中国证监会已经批复大商所就铁矿石品种上市立项.
--国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山证实,分布式光伏发电电价补贴政策预计很快将出台.
**第一财经日报**
--记者从有关渠道获悉,海南省正在申请筹建一家省级城市商业银行.
--中国煤炭市场网监测数据显示,截至11月7日零点,秦皇岛港煤炭库存上升至605.5万吨,较前一天上升6万吨,这将使煤炭价格回升面临更大压力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。