《中国债券市场每日交易备忘》--11月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行100亿元人民币六个月期贴现金融债10:00-11:00招标,收益率预测均值3.22% 进出口银行120亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.02% 中国石化( 600028.SS )( 0386.HK )100亿元六个月期超短融(主体评级AAA)簿记建档,工行和中行主承 天马股份( 002122.SZ )6亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,工商银行主承 中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,建设银行主承 浙江大东南集团2亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,民生银行主承 碧水源( 300070.SZ )5.5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,北京银行主承 江苏国信资产17亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,兴业银行主承 深圳燃气( 601139.SS )5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,华夏银行主承 镇江城投7亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行主承 铁法煤业集团10亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,建设银行主承 人福医药( 600079.SS )6亿元三年期中票(主体评级AA)簿记建档,中信银行及招商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国航空集团6亿元六个月期超短融011242001,票面利率4.15% 广安爱众( 600979.SS )1.5亿元一年期短融041260075,票面利率5.24% 顺鑫农业( 000860.SZ )6亿元一年期短融041269032,票面利率5.07% 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融041254053,票面利率4.42% 四川煤炭产业集团10亿元一年期短融041261034,票面利率4.81% 天津汽车模具公司1亿元一年期短融041262042,票面利率6.50% 东莞控股( 000828.SZ )2亿元一年期短融041262041,票面利率5.07% 红狮控股集团8亿元一年期短融041254054,票面利率5.07% 清华控股公司15亿元五年期中票1282452,票面利率5.54% 山西铝厂1亿元三年期中票1282454,票面利率6.00% 江苏悦达集团12亿元三年期中票1282453,票面利率5.08% ============================================================================== 三、缴款: 五矿集团20亿元六个月期超短期融资券 国泰君安证券20亿元三个月期短融 华侨城集团20亿元一年期短融 青海投资集团6亿元一年期短融 绍兴水务集团2亿元一年期短融 富通集团4亿元一年期短融 东营方圆有色金属公司6亿元一年期短融 广西铁路投资集团10亿元一年期短融 海亮集团4亿元一年期短融 汉江水利水电集团3亿元一年期短融 天津钢管集团5亿元一年期短融 东方市场( 000301.SZ )2亿元一年期短融 秦山第三核电5亿元一年期短融 宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票 太极集团( 600129.SS )3.4亿元三年期中票 顺鑫农业( 000860.SZ )10亿元两年期中票 东莞海龙纸业11亿元两年期中票 济宁矿业集团5亿元五年期中票 =============================================================================== 四、还本付息: 进出口银行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070313到期兑付,基本利差0.60% 铁通集团8亿元五年期固息债078066到期兑付,票面利率5.30% 肥城矿业集团10亿元两年期浮息(一年定存基准)中票1082196到期兑付,基本利差1.80% 财政部280亿元30年期固息国债080006付息,票面利率4.50% 中国机械集团5亿元五年期固息债1082197付息,票面利率4.53% 国开行300亿元五年期固息债110259付息,票面利率4.00% 溧阳城市建设发展公司12亿元七年期固息债1180157付息,票面利率8.20% 长江三峡工程开发总公司30亿元15年期固息债7092付息,票面利率5.21% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家统计局局长马建堂周四称,中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大,但 也不能掉以轻心.[ID:nSB2090415] --继白银期货之后中国今年第二个新品种--玻璃期货有望上市.中国证监会主席助理张育 军表示,玻璃期货已获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易;且当前正积极推进原油期货 和国债期货市场的建设.[ID:nSB2090383] 国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI) (9月为-3.6%) 10月居民消费价格指数(CPI) (9月为1.9%) 1-10月城镇固定资产投资 (1-9月为20.5%) 10月社会消费品零售总额 (9月为14.2%) 10月工业增加值 (9月为9.2%) 10月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关11/10公布10月进出口贸易数据 (9月顺差276.7亿美元) 国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月为-1.8%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞