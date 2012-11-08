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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 08:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国进出口银行100亿元人民币六个月期贴现金融债10:00-11:00招标,收益率预测均值3.22%
  进出口银行120亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值4.02%
  中国石化(600028.SS)(0386.HK)100亿元六个月期超短融(主体评级AAA)簿记建档,工行和中行主承 
  天马股份(002122.SZ)6亿元一年期短期融资券(主体评级AA)簿记建档,工商银行主承 
  中国水利水电第七工程局6亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,建设银行主承
  浙江大东南集团2亿元一年期短融(主体评级A+)簿记建档,民生银行主承
  碧水源(300070.SZ)5.5亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,北京银行主承
  江苏国信资产17亿元一年期短融(主体评级AAA)簿记建档,兴业银行主承
  深圳燃气(601139.SS)5亿元一年期短融(主体评级AA+)簿记建档,华夏银行主承
  镇江城投7亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中信银行主承
  铁法煤业集团10亿元五年期中期票据(主体评级AA+)簿记建档,建设银行主承
  人福医药(600079.SS)6亿元三年期中票(主体评级AA)簿记建档,中信银行及招商银行主承      
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  二、新债上市:

  中国航空集团6亿元六个月期超短融011242001,票面利率4.15%  
  广安爱众(600979.SS)1.5亿元一年期短融041260075,票面利率5.24%
  顺鑫农业(000860.SZ)6亿元一年期短融041269032,票面利率5.07% 
  华能国际(600011.SS)(0902.HK)50亿元一年期短融041254053,票面利率4.42%
  四川煤炭产业集团10亿元一年期短融041261034,票面利率4.81%
  天津汽车模具公司1亿元一年期短融041262042,票面利率6.50%
  东莞控股(000828.SZ)2亿元一年期短融041262041,票面利率5.07%
  红狮控股集团8亿元一年期短融041254054,票面利率5.07%   
  清华控股公司15亿元五年期中票1282452,票面利率5.54%   
  山西铝厂1亿元三年期中票1282454,票面利率6.00% 
  江苏悦达集团12亿元三年期中票1282453,票面利率5.08%  
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  三、缴款:   
  
  五矿集团20亿元六个月期超短期融资券 
  国泰君安证券20亿元三个月期短融  
  华侨城集团20亿元一年期短融 
  青海投资集团6亿元一年期短融
  绍兴水务集团2亿元一年期短融 
  富通集团4亿元一年期短融 
  东营方圆有色金属公司6亿元一年期短融
  广西铁路投资集团10亿元一年期短融     
  海亮集团4亿元一年期短融 
  汉江水利水电集团3亿元一年期短融
  天津钢管集团5亿元一年期短融
  东方市场(000301.SZ)2亿元一年期短融
  秦山第三核电5亿元一年期短融
  宜宾国资经营公司13.4亿元五年期中票
  太极集团(600129.SS)3.4亿元三年期中票
  顺鑫农业(000860.SZ)10亿元两年期中票
  东莞海龙纸业11亿元两年期中票
  济宁矿业集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  进出口银行100亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070313到期兑付,基本利差0.60%
  铁通集团8亿元五年期固息债078066到期兑付,票面利率5.30%
  肥城矿业集团10亿元两年期浮息(一年定存基准)中票1082196到期兑付,基本利差1.80%
  财政部280亿元30年期固息国债080006付息,票面利率4.50%
  中国机械集团5亿元五年期固息债1082197付息,票面利率4.53% 
  国开行300亿元五年期固息债110259付息,票面利率4.00% 
  溧阳城市建设发展公司12亿元七年期固息债1180157付息,票面利率8.20%
  长江三峡工程开发总公司30亿元15年期固息债7092付息,票面利率5.21%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家统计局局长马建堂周四称,中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大,但
也不能掉以轻心.[ID:nSB2090415]

  --继白银期货之后中国今年第二个新品种--玻璃期货有望上市.中国证监会主席助理张育
军表示,玻璃期货已获得国务院批准,近期将在郑商所上市交易;且当前正积极推进原油期货
和国债期货市场的建设.[ID:nSB2090383]
  
  国家统计局11/9日公布10月工业品价格指数(PPI)       (9月为-3.6%)
                      10月居民消费价格指数(CPI)     (9月为1.9%)
                      1-10月城镇固定资产投资        (1-9月为20.5%)
                      10月社会消费品零售总额        (9月为14.2%)
                      10月工业增加值                (9月为9.2%)
                      10月房地产投资和销售情况月度报告
  中国海关11/10公布10月进出口贸易数据               (9月顺差276.7亿美元)
  国家统计局11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            11/27公布1-10月规模以上工业企业利润     (1-9月为-1.8%)
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞

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