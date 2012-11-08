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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 09:07 BJT

《日本经济焦点》9月核心机械订单重挫,暗示经济正落入衰退

* 9月核心机械订单较前月下降4.3%,预计为下降1.8%

* 政府维持对机械订单的看法

* 9月未经调整的经常帐盈余较上年同期下降68.7%,预计为下降51.9%

* 分析师表示,日本经济自春季以来逐步疲弱

路透东京11月8日电---日本9月核心机械订单跌幅大于预期,再次表明日本经济正陷入衰退,而这是受全球经济放缓、中日两国关系紧张及日本国内需求减弱拖累.

日本9月未经调整经常帐盈余跌幅亦大于预期,因出口大幅下降.[ID:nSB2089971]

日本政府周四公布的数据显示,9月核心机械订单较前月下降4.3%,预计为下降1.8%,8月则为下滑3.3%.核心机械订单是衡量未来六到九个月资本支出的领先指标. [ID:nSB2089979]

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