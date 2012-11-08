〔新债招标〕进出口行六个月贴现债及五年固债利率均低预期--业内人士

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透北京11月8日电---业内人士周四透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的六个月期贴现金融债,中标收益率为3.1853%,低于此前3.22%的预测均值.
该行同时招标的五年期固息债中标利率为3.99%,亦低于4.02%的预测均值.
上述债为进出口行今年第20和21期金融债.具体条款如下:
第20期 第21期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 无 至多80亿元
期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日 11月16日
发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日
上市日 11月16日 11月22日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000