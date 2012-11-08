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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 11:12 BJT

〔新债招标〕进出口行六个月贴现债及五年固债利率均低预期--业内人士

路透北京11月8日电---业内人士周四透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的六个月期贴现金融债,中标收益率为3.1853%,低于此前3.22%的预测均值.

该行同时招标的五年期固息债中标利率为3.99%,亦低于4.02%的预测均值.

上述债为进出口行今年第20和21期金融债.具体条款如下:

第20期 第21期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 无 至多80亿元

期限/计息方式 六个月/贴现 五年/固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日 11月16日

发行期 11月8日至11月14日 11月8日至11月16日

上市日 11月16日 11月22日

基本承销额 无 无

----------------------------------------------------------------(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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