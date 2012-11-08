〔中国个股〕保利和金地前10月签约销售金额同比分别增近33%及16%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月8日电---中国房地产业两大巨头--保利地产(600048.SS)和金地集团(600383.SS)周四分别刊登销售简报,保利前10个月累计签约销售833.29亿元人民币,同比增长32.91%;金地累计签约销售259.9亿元,同比增长16%.
10月,保利实现签约金额77.01亿元,同比增长42.09%;金地当月实现签约金额36.7亿元,同比增长37.4%.
保利地产同时公告称,近一个月来公司共独立或合伙获得九项土地储备,合计需付地价款逾百亿元,其中全资子公司上海保利建锦房地产有限公司合作取得上海市徐汇区滨江XH129B-02、XH129D-01地块,规划容积率面积约16.6万平方米,地价款45亿元.
金地近期亦获得深圳市坪山新区G11340-8011项目,计容积率建筑面积9.45万平方米,公司须支付土地款3.03亿元.
据易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)此前报告,在前三季中国国内房地产企业销售前50强排行榜,万科(000002.SZ)200002.SZ和保利地产分列销售额前两位,中国海外发展(0688.HK)名列第三.[ID:nSB2037727](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。