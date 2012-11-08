《全球重要经济事件一览表》--11月8日-11月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后将公布利率决议并召开新闻发布会.

加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在加拿大蒙特利尔俱乐部讲话(1810).

印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森在挪威科技大学讲话(0915).

华盛顿--彼得森国际经济研究所就欧元区、中国和英国半年度经济展望举行午餐讨论会(1730).

11月9日(五)

密苏里州圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在华盛顿大学举办的第九届企业金融年会上讲话,主题为美国经济和货币政策(0100).

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(预算)会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).

11月12日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--日本央行总裁白川方明在共同社主办的研讨会上讲话(0230).

巴黎--国际能源署(IEA)发布2012年全球能源展望报告.

11月13日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(至11月15日).

里斯本--葡萄牙央行公布秋季经济报告.

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表讲话.

巴黎--国际能源署(IEA)公布11月石油市场报告.

11月14日(三)

伦敦--英国央行公布通胀报告.

雷克雅末克--冰岛央行公布利率决定(0800).

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月23-24日会议记录(1900).

11月15日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(最后一日).

亚特兰大--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克(受邀)在HOPE Global Financial Dignity Summit讲话.

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

斯坦福--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在斯坦福大学经济政策研究中心和Bill Lane Center for the American West共同赞助的西部研讨会上讲话(1945).

华盛顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在卡托研究所(CATO Institute)举办的"货币、市场和政府:未来30年"会议上讲话(2130).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 梁睿雪;审校

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