〔中国个股〕上汽集团近期在美国没有生产及销售汽车的计划

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透美国密歇根安阿伯市11月7日电---中国上海汽车集团股份有限公司美国高管周三称,公司没有在美国生产或销售自有汽车的计划.该公司今夏在美国底特律郊区开设了办事处.
"很清楚,短期内--几年内--上汽没有在北美开展汽车业务的计划,"上汽美国主管Yi Lu称.
不过他还表示,上汽希望与美国汽车工业其他企业一同建立版图及声誉.这是美国办事处开业以来,他进行的首次公开讲话.
上汽是中国最大的汽车厂,与通用汽车(GM.N)和大众汽车(VOWG_p.DE)在中国拥有合资企业.今年39岁的Yi Lu此前是上海通用合资企业凯迪拉克团队主管.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张明钧
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。