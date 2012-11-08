〔加拿大经济〕万一美国不能避开财政悬崖,加拿大有应对手段(更新版)

(新增细节)

路透渥太华11月7日电---加拿大决策者周三表示,如果美国政府在年底前无法达成协议避免财政悬崖,加拿大经济将陷于衰退,但加拿大政府和央行能在必要时提供额外刺激举措.

加拿大财长费海提在渥太华对记者表示,"如果全部财政悬崖风险变成事实,根据美国自己的估计,对美国国内生产总值的影响将达4-5%,将迅速把美国经济拉入衰退,不久之后加拿大也会步其后尘."

加拿大央行总裁卡尼表示,决策者会有一些保护加拿大免受美国财政灾难冲击的手段.

"我们能够在货币政策方面提供刺激举措,政府可以采取行动,其他的事情也有可能发生,但我们不必采取这类措施以防美国不会达成协议.达成协议符合他们自身利益."卡尼在接受加拿大广播公司采访时称.

央行预计美国经济明年增长2.5%,假定在两党达成某种协议的情况下,财政紧缩导致经济增幅减少1.5个百分点.但卡尼表示,这种预测具有高度不确定性.

费海提周一在墨西哥城参与11月4-5日20国集团(G20)会议时,首次提醒经济可能衰退.(完)