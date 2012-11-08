〔全球金市〕金价持平,美国财政担忧提振美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月8日电---金价周四基本持平,美国总统奥巴马赢得连任后带来的动能消退,对该国财政问题的担忧取而代之,这推升美元并打压黄金.
0035GMT,现货金XAU=持平于每盎司1,716.49美元,昨日曾触及两周半高位1,731.40美元.
美国期金GCcv1小幅上涨0.2%,报1,717美元.
美国总统奥巴马周三无暇品味胜选的滋味.在第二个任期内,他面临紧迫的经济挑战,日益临近的财政悬崖,而仍然分裂的国会能够阻挠他所有行动.[ID:nSB2090009]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。