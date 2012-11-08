〔全球金市〕金价持平,美国财政担忧提振美元

路透新加坡11月8日电---金价周四基本持平,美国总统奥巴马赢得连任后带来的动能消退,对该国财政问题的担忧取而代之,这推升美元并打压黄金.

0035GMT,现货金XAU=持平于每盎司1,716.49美元,昨日曾触及两周半高位1,731.40美元.

美国期金GCcv1小幅上涨0.2%,报1,717美元.

美国总统奥巴马周三无暇品味胜选的滋味.在第二个任期内,他面临紧迫的经济挑战,日益临近的财政悬崖,而仍然分裂的国会能够阻挠他所有行动.[ID:nSB2090009]