〔台湾股市〕追随亚股开低,汽车等防御类股跌势拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月8日电---台湾股市周四盘初下跌0.8%,与其它亚洲股市一道下跌,因投资者对美国财政悬崖感到忧心.汽车类指数.TAUI等防御类股带来的拖累最大.
加权股价指数.TWII盘初下跌58.18点至7,229点,上日则收高0.7%.
电子类指数.TELI下滑0.97%.鸿海精密(2317.TW)下挫1.11%,集团董事长郭台铭周三指出,iPhone需求大,现有生产无法全数应付,但他拒绝评论富士康国际是否加入生产.[ID:nST0572015]
金融保险类指数.TFNI亦降1.5%.
外资周三买超台股,本月累计买超35.8亿台币.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。