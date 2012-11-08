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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 09:20 BJT

〔台湾股市〕追随亚股开低,汽车等防御类股跌势拖累大盘

路透台北11月8日电---台湾股市周四盘初下跌0.8%,与其它亚洲股市一道下跌,因投资者对美国财政悬崖感到忧心.汽车类指数.TAUI等防御类股带来的拖累最大.

加权股价指数.TWII盘初下跌58.18点至7,229点,上日则收高0.7%.

电子类指数.TELI下滑0.97%.鸿海精密(2317.TW)下挫1.11%,集团董事长郭台铭周三指出,iPhone需求大,现有生产无法全数应付,但他拒绝评论富士康国际是否加入生产.[ID:nST0572015]

金融保险类指数.TFNI亦降1.5%.

外资周三买超台股,本月累计买超35.8亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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