〔中共十八大〕全面深化经济体制改革,积极稳妥推进政治体制改革--胡锦涛

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透北京11月8日电---中国国家主席、中共中央总书记胡锦涛周四称,中国要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革;同时还必须积极稳妥推进政治体制改革.
他在中共"十八大"开幕式上发表讲话时还强调,中国要坚持以经济建设为中心,发展仍是解决中国所有问题的关键.
"坚持发展是硬道理的重要思想,决不能有丝毫动摇."胡锦涛并称,全面深化经济体制改革,核心问题是处理好市场和政府的关系.
他指出,要实施创新驱动发展战略,必须将科技创新摆在国家发展全局的核心位置;推动国有资本更多投向国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域.
此外,还要继续推动城乡发展一体化,解决好"三农"问题.
中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举新一届中共中央领导人.
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000