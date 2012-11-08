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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 09:20 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌逾1%,因忧虑美国财政悬崖问题

路透首尔11月8日电---韩国股市周四盘初下跌,追随该地区其它股市走势,因投资者聚焦日益迫近的美国财政悬崖.与此同时,韩股综合股价指数KOSPI期权合约到期加剧了市场波动.

0102GMT,综合股价指数.KS11下跌1.2%,至1,914.16点.

绩优股多数开低,权重股三星电子(005930.KS)跌0.9%.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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