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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 09:33 BJT

〔澳洲经济〕10月就业增幅超预期,降低央行降息机率(更新版)

(新增市场反应和分析师评论)

* 10月就业人数增加10,700人,预估为持平

* 失业率稳定在5.4%,全职就业人数再度增加

* 市场认为12月降息机率降低

路透悉尼11月8日电---澳洲10月就业人数增幅连续第二个月超过预期,有助稳定失业率,并令市场认为澳洲央行在年底前降息的机率下降.

澳洲政府数据显示,10月就业人口增加10,700人,超过此前市场预期的持平.失业率为5.4%,低于分析师原先预期的5.5%.全职就业人数亦增加18,700人.数据公布后澳元上升0.0025美元.

就业数据改善似乎压低了央行在12月放宽政策的可能性.此前澳洲央行在本周的会议上并未降息,令一些人感到意外.

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