〔欧洲经济〕欧盟预计法国2013年无法达成赤字目标

路透11月7日电---欧盟(EU)执委会周三称,法国明年公共债务降至欧盟规定上限的目标恐无法达到,因为财政撙节而进行的增税削弱增长.

欧盟执委会预计法国明年经济增长仅为0.4%,为2013年预算中估计的增幅0.8%的一半,主要受增税拖累,因这将损害消费者支出.

法国劳工部长萨潘称,政府对其目标有信心,欧盟没有考虑到上周公布的企业退税及其他促进就业和投资的举措对经济的提振作用.

"竞争力协议的原则是推动投资和就业增加,"他表示.该计划给予企业每年200亿欧元(255亿欧元)的税收减免,以降低劳动力成本.

执委会称,2013年法国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将从今年的4.5%降至3.5%,仍高于总统奥朗德承诺达到的欧盟上限3%,要到2014年才会降至该水平下方.

一政府发言人称,法国2013年3%的赤字目标是"切实可行且雄心勃勃的".

但执委会称,奥朗德在2013年预算中计划的增税可能打击消费者支出以及就业,抑制明年的经济复苏,而竞争力下降将会降低出口.(完)