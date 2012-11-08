〔欧洲经济〕欧盟预计法国2013年无法达成赤字目标

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透11月7日电---欧盟(EU)执委会周三称,法国明年公共债务降至欧盟规定上限的目标恐无法达到,因为财政撙节而进行的增税削弱增长.
欧盟执委会预计法国明年经济增长仅为0.4%,为2013年预算中估计的增幅0.8%的一半,主要受增税拖累,因这将损害消费者支出.
法国劳工部长萨潘称,政府对其目标有信心,欧盟没有考虑到上周公布的企业退税及其他促进就业和投资的举措对经济的提振作用.
"竞争力协议的原则是推动投资和就业增加,"他表示.该计划给予企业每年200亿欧元(255亿欧元)的税收减免,以降低劳动力成本.
执委会称,2013年法国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将从今年的4.5%降至3.5%,仍高于总统奥朗德承诺达到的欧盟上限3%,要到2014年才会降至该水平下方.
一政府发言人称,法国2013年3%的赤字目标是"切实可行且雄心勃勃的".
但执委会称,奥朗德在2013年预算中计划的增税可能打击消费者支出以及就业,抑制明年的经济复苏,而竞争力下降将会降低出口.(完)
--编译 王丽鑫;审校 戴素萍
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000