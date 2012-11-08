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货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 09:44 BJT

〔路透专访〕穆迪称新西兰符合其目前Aaa的评级与稳定的评级展望

路透惠灵顿11月8日电---评级机构穆迪称,对新西兰Aaa的主权债信评级及其稳定展望感到安心,因政府财政状况强劲,与高债务和经常帐赤字情况相抵.

"新西兰政府财政状况很强,从这方面讲它的Aaa评级很牢固."穆迪主权信用分析师Steven Hess周四对路透称.

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