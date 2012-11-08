〔金属期市〕伦敦期铜从两个月低位处小幅回升,美国财政忧虑压制涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月8日电---伦敦期铜周四从上日所及两个月低位处小幅回升,但对美国财政危机的担忧可能将限制涨幅.
中国10年一次的领导层换届亦令投资者持谨慎态度.今日中国十八大开幕.
0107 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.2%,报每吨7,620美元,上日曾触及7,563.25,为9月3日以来的最低位.
上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1下跌1.6%,报每吨55,680元人民币(8,900美元),追平上日伦敦市场上的跌幅.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。