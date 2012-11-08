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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 09:53 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜从两个月低位处小幅回升,美国财政忧虑压制涨幅

路透上海11月8日电---伦敦期铜周四从上日所及两个月低位处小幅回升,但对美国财政危机的担忧可能将限制涨幅.

中国10年一次的领导层换届亦令投资者持谨慎态度.今日中国十八大开幕.

0107 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.2%,报每吨7,620美元,上日曾触及7,563.25,为9月3日以来的最低位.

上海期交所主力2月期铜合约SCFcv1下跌1.6%,报每吨55,680元人民币(8,900美元),追平上日伦敦市场上的跌幅.

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