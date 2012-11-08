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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 09:56 BJT

〔澳新汇市〕就业数据意外向好提振澳元,新西兰元则下跌

路透惠灵顿/悉尼11月8日电---澳元兑美元周四上扬0.0025美元,此前公布的就业报告强劲,压制央行进一步降息的前景.而新西兰失业率意外升至13年高位,挫伤新西兰元.

澳元兑美元AUD=D4升至盘中高位1.0433美元,高于盘初的1.0411美元.澳元在海外市场触及近七周高位1.0480美元.

澳洲10月就业人数增加10,700人,高于预期,失业率则持稳于5.4%.报告略微喜人,市场因此降低对央行将进一步放宽货币政策的预期.

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