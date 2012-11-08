〔澳新汇市〕就业数据意外向好提振澳元,新西兰元则下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透惠灵顿/悉尼11月8日电---澳元兑美元周四上扬0.0025美元,此前公布的就业报告强劲,压制央行进一步降息的前景.而新西兰失业率意外升至13年高位,挫伤新西兰元.
澳元兑美元AUD=D4升至盘中高位1.0433美元,高于盘初的1.0411美元.澳元在海外市场触及近七周高位1.0480美元.
澳洲10月就业人数增加10,700人,高于预期,失业率则持稳于5.4%.报告略微喜人,市场因此降低对央行将进一步放宽货币政策的预期.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。