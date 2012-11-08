《全球主要央行动态》--11月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月1日-11月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示,当退出超宽松货币政策的时机到来,美联储将致力于实现"软着陆",将首先加息,然后出售为压低借款成本所买进的资产[ID:nSB2086211].

他亦称,美联储的非传统货币政策已降低借贷成本并促进了经济成长,而没有引发通胀等副作用.[ID:nSB2085987]

他还表示,鉴于就业市场的状况,美联储可能不会停止购买资产直到明年,QE3规模很可能超过6,000亿美元.[ID:nSB2086293]

威廉姆斯表示,美联储在不引发通胀的情况下,有大量的空间利用货币政策促进就业."失业理应是当前货币政策的重中之重,"他说道."在不产生过多价格上行压力的情况下,我们有充足的空间利用货币政策来刺激经济."威廉姆斯称,若就业市场不见改善,美联储可以扩大资产购买计划,购买抵押支持证券(MBS)以外的其他资产.[ID:nSB2083295]

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称,整体而言飓风桑迪(Sandy)将对美国经济造成负面影响.但他表示,从较长时期看,经济损害可能并不"巨大".[ID:nSB2080831]

罗森格伦表示,联储的购债计划应至少持续到失业率降至7.25%以下.他提出的计划可能为联储量化宽松政策设置了迄今以来最明确的截止目标.根据他的观点,只要通胀预期继续受到抑制,美联储大规模资产购买行动就应持续下去,而失业率如果跌破7.25%的门槛,宽松计划也不一定会停下来.[ID:nSB2080627]

亚特兰大联储总裁洛克哈特称,就业市场"可持续"改善必须反应总体改善的趋势,而非仅仅某些指标改善.他表示,目前货币政策的目标之一是为仍然脆弱的经济构筑一个底部,美国基础通胀趋势接近美联储2%的目标,通胀预期仍然稳定.[ID:nSB2080433]

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行新的购债计划允许对主权债市场进行无上限干预,应能驱散关于欧元区瓦解的担忧.他补充称,欧洲央行预计欧元区经济"短期内"将维持疲弱,但"通胀受到良好控制,预计明年将低于2%."[ID:nSB2090217]

瑞士央行总裁乔丹接受瑞士报纸Le Temps采访时表示,瑞士央行的瑞郎兑欧元1.20上限这个政策工具暂时仍是合宜的,讨论撤走该政策的时机尚未成熟.[ID:nSB2083535]

**中国**

中国人民银行发布第三季度货币政策执行报告称,下一阶段要把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者的平衡,重在保持货币环境的稳定,将保持合理的市场流动性,引导货币信贷及社会融资规模平稳合理增长.央行将继续根据国际收支和流动性供需形势,综合运用逆回购、正回购、央行票据、存款

准备金率等各种流动性管理工具组合,调节好银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

央行认为,当前物价形势总体较为稳定,未来走势取决于国内外环境和总需求状况.物价对需求扩张和政策刺激仍比较敏感.此外,输入性因素也需要给予关注.[ID:nSB2082519]

中国央行2011年提出的社会融资规模旨在建立更全面的金融监测指标,中国央行官员盛松成日前称,这一指标将数量调控和价格调控结合起来,会进一步推进利率市场化.[ID:CN2079961]

**日本**

日本央行总裁白川方明说,央行将继续致力于稳步结束通缩.[ID:nSB2088907]

日本央行10月4-5日会议的记录显示,几名审议委员警告称,鉴于最近工业生产表现疲软,不排除日本经济可能重陷衰退.这暗示央行或需采取更多刺激举措.会议记录显示,并非所有审议委员都认同10月4-5日会议发布的悲观评估,因日本央行9月短观调查显示,企业增加资本支出计划,这是表明经济增长的正面迹象.[ID:nSB2081185]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行11月6日宣布维持利率于3.25%不变,并称国内通胀略高于预期,加上全球经济改善,意味着当前货币政策适宜.[ID:nSB2087129]

新西兰央行表示,该国外部债务高企使其经济易受冲击.央行副总裁Grant Spencer对一个议会委员会表示,该国外部债务与国内生产总值(GDP)的比例介于70-80%之间,这使该国面临风险.央行总裁惠勒对该委员会表示,新西兰经常帐赤字与GDP的比例为4.5%,这一水准很高.他并称,在当前环境下,新西兰元很难出现大幅贬值.[ID:nSB2087943]

**其他**

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo表示,数据显示菲律宾年通胀率已降至四个月低点,说明央行上月降息是合理的.他亦称,央行已准备好采用各种政策工具确保物价稳定.[ID:nSB2086117] (完)