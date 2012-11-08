〔希腊经济〕明年料将走出衰退,2014年料实现增长--欧盟执委会

路透雅典11月7日电---欧盟执委会周三表示,预期希腊遭受重创的经济明年下半年将开始走出长达六年的衰退期,并将在2014年实现温和增长.

欧盟执委会的预期要比希腊政府的更为乐观,称2013年希腊经济料将萎缩4.2%,2014年料增长0.6%.

执委会在秋季展望报告中表示,只有希腊政府严格坚持救援计划和相关撙节措施,这份经济预估才能成立.

执委会预期失业率将在2013年触底,债务将在2014年触顶.

执委会还表示,只有希腊坚持与国际货币基金组织(IMF)和欧盟达成协议中要求的预算整饬,预估才能得以实现.(完)