〔希腊经济〕明年料将走出衰退,2014年料实现增长--欧盟执委会

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透雅典11月7日电---欧盟执委会周三表示,预期希腊遭受重创的经济明年下半年将开始走出长达六年的衰退期,并将在2014年实现温和增长.
欧盟执委会的预期要比希腊政府的更为乐观,称2013年希腊经济料将萎缩4.2%,2014年料增长0.6%.
执委会在秋季展望报告中表示,只有希腊政府严格坚持救援计划和相关撙节措施,这份经济预估才能成立.
执委会预期失业率将在2013年触底,债务将在2014年触顶.
执委会还表示,只有希腊坚持与国际货币基金组织(IMF)和欧盟达成协议中要求的预算整饬,预估才能得以实现.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李春喜
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
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