老挝为湄公河大坝举行动工仪式

(本文由路透中文网编译提供)

路透老挝沙耶武里11月7日电---老挝周三为湄公河大坝举行动工仪式。由于担忧可能对民众生活、渔业以及农业造成影响，环保人士以及周边国家对该项目表示反对。

“我们听取了河流经过的不同国家的看法与意见，我们达成了协议，因而选择今天作为该项目动工的头一天，”老挝副总理宋沙瓦·凌沙瓦（SOMSAVAT LENGSAVAD）在现场说道。

老挝是东南亚贫穷国家，希望能在4,900公里长的湄公河上修建大坝，出口电力，成为“东南亚的电源”。

但去年12月，在邻国的压力下，老挝同意暂停沙耶武里大坝项目，以等待日本主导的一项研究。

“老挝称已经化解了外界的环境担忧，以试图争取其他国家政府的支持，这种声明有误导性。进行中的研究还未完成，”环境组织“国际河流”（International Rivers）东南亚协调员Kirk Herbertson说道。

柬埔寨与越南反对该大坝的建设，这两个国家的官员未回复对此事的评论请求。

29个欧洲与亚洲国家日前在老挝首都万象举行工商论坛，参与者不乏该项目的反对者。老挝仍在论坛结束后立即开始动工仪式。

泰国建筑巨头Ch Karnchang Pcl(CK.BK)已经开展其所称的“初步工作”已达近两年时间，老挝官员则一再淡化关于该工作的情况。大坝计划于2019年前建成。（完）