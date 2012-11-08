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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 10:15 BJT

〔中国新债〕进出口行下周二将招标发行220亿元金融债,含三年和七年期

路透北京11月8日电---中国进出口银行周四公告称,将于下周二(13日)招标发行两期固息金融债,总额220亿元人民币,期限包括三年期和七年期.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第22和23期金融债.

具体条款如下:

第22期 第23期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 三年/固息 七年/固息

招标时间 11月13日10:00-11:00 11月13日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月20日 11月22日

发行期 11月13日至11月20日 11月13日至11月22日

上市日 11月26日 11月28日

基本承销额 无 无

----------------------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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