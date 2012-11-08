〔欧洲金融〕IMF将于本周重返塞浦路斯恢复救助计划磋商

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透华盛顿11月7日电---国际货币基金组织(IMF)周三表示,将于本周重返塞浦路斯,就可能给予该国的救助计划恢复磋商.塞浦路斯深受希腊债务危机影响.
IMF发言人在声明中称:"基于7月以来取得的进展,IMF代表团计划在本周重返塞浦路斯."
此番言论与塞浦路斯政府稍早的声明相呼应,后者表示将于周五恢复协商.
塞浦路斯遭遇近40年来的最严重衰退,被国际资本市场拒之门外,且因该国银行对希腊曝险而受挫.6月时塞浦路斯曾向欧盟伙伴国及IMF求援,救助规模可能超过100亿欧元(127.5亿美元).
在撙节议案中,国际贷款方要求塞浦路斯对公共部门减薪,进行养老金改革和私有化,并创立坏账银行,吸收银行业系统的不良资产.
IMF表示,此次出访将为救助铺平道路,但只接受确保塞浦路斯债务可以维系的方案.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
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