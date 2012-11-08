〔中委关系〕委内瑞拉已偿还360亿美元中国贷款的近半数

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透加拉加斯11月7日电---委内瑞拉石油部长拉米雷斯周三表示,委内瑞拉已通过石油换融资协议,偿还了360亿美元中国贷款中的近一半.
查韦斯政府在融资方面对中国的依赖越来越高,因为委内瑞拉在国际资本市场的借款成本位居全球前列.
"我们通过信贷从中国获得360亿美元...我们已经偿还了其中的179亿美元,"拉米雷斯在一议会听证会上表示.
据2007年的一份协议,委内瑞拉一次性从中国国家开发银行借款40亿美元,其国有石油公司PDVSA以石油和燃料作为交换.该协议规模今年扩大至80亿美元.
中委两国还有另外一份提供200亿美元信用额度,亦以石油作交换的协议.其中部分资金被用于从中国企业购买商品和服务.
委内瑞拉和PDVSA去年总计发行了近180亿美元全球债券.今年该国发行的国债基本上全以本币计价,并在国内市场发售.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。