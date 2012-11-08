〔路透基点〕中国天溢控股有限公司3亿港元贷款案启动--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,远东国际商业银行香港分行启动3亿港元(3,900万美元)中国天溢控股有限公司三年期定期贷款案.
该笔贷款分期偿付,利率为较三个月或六个月香港银行间拆放款利率加码310个基点,承贷1亿港元的最高层级前端费为60个基点.
银行受邀下周到中国中部城市重庆进行实地考察.
资金将用于公司在中国的资本支出.
该笔贷款有两年宽限期,分三次偿还,每半年还款一次.
财务条款包括偿债能力比率不低于1.25倍,利息保障比率不低于3倍,有形资产净值不少于总体有形资产的50%.
在截止于2012年6月底的会计年度,天溢控股的营收为6.51亿人民币,净利2.5亿人民币,分别较上年同期增加43%和63%.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。