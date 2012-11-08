〔路透基点〕中国天溢控股有限公司3亿港元贷款案启动--RLPC

路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,远东国际商业银行香港分行启动3亿港元(3,900万美元)中国天溢控股有限公司三年期定期贷款案.

该笔贷款分期偿付,利率为较三个月或六个月香港银行间拆放款利率加码310个基点,承贷1亿港元的最高层级前端费为60个基点.

银行受邀下周到中国中部城市重庆进行实地考察.

资金将用于公司在中国的资本支出.

该笔贷款有两年宽限期,分三次偿还,每半年还款一次.

财务条款包括偿债能力比率不低于1.25倍,利息保障比率不低于3倍,有形资产净值不少于总体有形资产的50%.

在截止于2012年6月底的会计年度,天溢控股的营收为6.51亿人民币,净利2.5亿人民币,分别较上年同期增加43%和63%.(完)