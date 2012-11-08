〔中美关系〕美国会委员会呼吁警惕中国投资大增带来的安全风险

路透华盛顿11月7日电---美国国会一个顾问委员会周三在一份研究报告中表示,尽管中国对美国直接投资快速增长,为美国创造了就业机会,并帮助了一些企业和当地居民;但中国政府在其中的巨大影响所带来的安全和经济风险,令此类投资可能成为"特洛伊木马".

由美中经济与安全审议委员会委托进行的这项研究发现,在过去五年中,在美国的中国企业雇员人数增加了10,000-20,000人,帮助挽救了陷入财务困境的美国企业.

报告同时表示,来自中国的外国直接投资(FDI)中,有很大一部分是源自享受政府补贴和其他扭曲市场政策的国有企业.这些扭曲市场的政策目的在于支持该国的产业政策并实现非市场目标.

民间经济学家估计,中国对美国的直接投资截至2011年底达300亿美元;而官方预估显示,截至2010年底的直接投资额仅为58亿美元.该报告称,这一数字预计还将快速攀升.

报告表示,中国中央、地方政府与国有金融机构向国有企业提供大量补贴,"令中国企业在美国进行收购时,其慷慨大方的出价可能决定最终的结果."

这项由华盛顿Capital Trade的顾问为该委员会进行的研究还指出,来自中国的投资也带来了经济安全和国家安全风险.这些顾虑已经令美国内部围绕中国投资的争论更加激烈,而且近期一些颇受瞩目的并购案若未被否决,也会招致国会议员和官员的质疑之声.

美中经济与安全审议委员会在2000年成立,以监督两国之间的经贸联系对美国国家安全的影响.(完)