〔路透基点〕统一控股实业6,000万美元等价境内贷款启动

路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,法国巴黎银行作为唯一的簿记行和代理行,本周为统一控股实业有限公司两家中国子公司启动6,000万美元等价的境内定期贷款.

该笔贷款分为9,500万元人民币(1,500万美元)的A部分,2,200万美元的B部分,6,500万元人民币的C部分,和1,300万美元的D部分.

A、B两部分贷款通过成都统一企业食品有限公司借入,C、D两部分通过惠州统一企业股份有限公司借入.两家企业都生产聚乙烯对苯二甲酸酯瓶盖和包装材料.

人民币贷款期限为三年,并有1年半延展期.美元贷款期限五年,三年结束时可选择放弃剩余两年贷款.

人民币贷款利率为中国人民银行基准利率的100%.承贷4,000万元人民币或以上的银行可获得20个基点的前端费,以及牵头行头衔;承贷2,000万-4,000万人民币的银行可获得12个基点的前端费,以及安排行头衔.

美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点.承贷500万美元或以上的银行,可获得15个基点前段费及牵头行头衔;承贷300-500万美元的银行前端费为8个基点,获安排行头衔.

人民币贷款分两次不等额偿还,第33个月还款5%,到期时还95%.若选择展期,人民币贷款则分别在第33和第36个月还款5%,第42、48和54个月分别还款30%.

美元贷款分六次不等额还款,在第33和第36个月分别还款5%,第42、48、54和60个月分别还款22.5%.若选择放弃后两年贷款,则分两次偿还,第33个月还款5%,到期时还款95%.(完)