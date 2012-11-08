〔中共十八大〕工商银行四季度不良贷款额和不良率料保持稳定--行长

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透北京11月8日电---全球以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周四称,该行四季度不良贷款额和不良率预计将保持稳定.
他是在中共"十八大"开幕式结束后对记者做出上述表示的.中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.
工行三季报显示,该行截至9月末的不良贷款余额为747.52亿元人民币;不良贷款率为0.87%;拨备覆盖率为288.33%.[ID:nSB2075561](完)
--发稿 赵红梅/林琦;撰写 乔艳红; 审校 张喜良
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000