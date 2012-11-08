版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 8日 星期四 11:02 BJT

〔中共十八大〕工商银行四季度不良贷款额和不良率料保持稳定--行长

路透北京11月8日电---全球以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周四称,该行四季度不良贷款额和不良率预计将保持稳定.

他是在中共"十八大"开幕式结束后对记者做出上述表示的.中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.

工行三季报显示,该行截至9月末的不良贷款余额为747.52亿元人民币;不良贷款率为0.87%;拨备覆盖率为288.33%.[ID:nSB2075561](完)

--发稿 赵红梅/林琦;撰写 乔艳红; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐