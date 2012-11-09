《Kaletsky专栏》对奥巴马第二届任期的一个乐观设想

(本文作者是路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 梁睿雪/王冠中

路透纽约11月7日电---对全球经济和金融市场而言,美国总统奥巴马获得连任是一个好消息.

当然,虽然这不太可能,但如果罗姆尼(Mitt Romney)获胜却可能会是个更好的消息.这可能就是导致大选后股市大跌的原因.

如果罗姆尼获胜,他的减税承诺和忽视预算赤字的意向会给美国经济带来强烈刺激,并可能开启一段繁荣时期.但就算没有这种财政助力,近期美国的经济数据,尤其是楼市、就业和银行借贷数据,都已清晰表明经济正处于正确轨道,而现在人们有理由预期这些正面趋势将会提速.

尽管大选是美国经济复苏面临的一个真切阻碍,但问题并不在于奥巴马或罗姆尼提出的政策,而是在于不能确定哪一方的政策会得以实施,以及两党会使用什么手段来阻挠对方的计划实施.这种政治疑虑令投资决定和雇佣计划推迟,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)大肆印刷的新钞暂时只能躺在企业银行账户和债市里睡大觉.

现在既然大选结束了,资金的闸门就将开启.政治分化会开始弥合,至少有关经济问题的分歧会有所缓和.围绕年底前税收和公共支出的纷争应该能以较预期平和的方式得到解决.

所有这些乐观的结论都来自于大选结果的一个关键作用:它改变了华府政客、华尔街投资者和全美企业界人士计算自身利益的方式.

先从企业圈开始吧.大部分商界人士此前一直强烈反对奥巴马,尤其不赞同其全民医保和恢复克林顿时期高税收的标志性政策.鉴于此,各种调查暗示在大选前几个月,许多公司(尤其是小企业)推迟雇佣和投资等常规决定,等待奥巴马医改和增税案破产.

但现在等待已经结束.美国企业再不能期盼有个新总统能重建布什(布希)时代的完全自由市场环境.问题不再是选择奥巴马新规和安兰德(Ayn Rand)描绘的自由市场乌托邦这两个理论中的其中一个,而是企业高管现在必须在适应奥巴马的医保等政策、破产或搬到另一个企业环境相对有利的国家这三个方案中作出抉择.

一旦他们面临这样的抉择,部分企业可能决定转战墨西哥、加拿大或中国,但多数企业肯定会认可美国仍是在生意上相对具吸引力的地方,并将健保和税赋成本纳入预算中.然后他们会将注意力从政治转到日常业务上,继续进行符合新监管环境的招募和投资决定.如果从现在开始企业有限制投资或雇员的情况,将会是出于财务考量,而非政治不安因素所致.

华尔街方面预计也会出现类似的转变,因认为罗姆尼可能取胜的投资人和分析师意外的多,他们并预计货币政策会有重大调整.现在可以忽略这样的可能性,投资人可以思考如何因应美联储超宽松政策一直持续到失业率降到7%以下的情况.部分投资人乐见美联储的政策,也有人对这项政策感到不悦,但现在所有人都得接受它的存在,并寻找在此环境下获利的机会.一旦大家都将超宽松政策视为理所当然,必定能从在经济活动增强或通胀升高中获益的资产上找到获利机会,例如股票、地产和其他生产性资产,而非公债和现金那些因通缩而获益的资产.

而这推动资金流出债市进入股市、楼市和其他成长题材资产的情况,正是美联储想要见到的.这类资金流动的加速,将会强化经济复苏和信心,进而协助缓和政治党派的对立情况,至少在经济方面是如此.

再来就是华府新的政治考量,共和党和民主党都有.一直到本周之前,正如美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)所宣称的,共和党的"首要任务是让奥巴马无法连任".为了让奥巴马无法当选,共和党领袖们宁愿威胁让美国政府违约或将美国推落财政悬崖.

这样的破坏诱因现在已经消除.由于奥巴马已无法被击败或再继续连任,因此共和党也不能从经济破坏中获益;而且若阻挠策略被视为威胁到就业或者损及其企业支持者的商业利益,反而会对共和党大大不利.

不过,奥巴马的动机也有所转变.到本周之前,他的主要目标是连任,这需要有积极的民主党行动派人士相助.但从今天开始,奥巴马的主要目标是要确保自己在历史中的地位.

奥巴马也许能以跻身当代最成功和最有效率的总统之列而留名,他开创全民医保,打击盖达组织(基地组织),让美国经济摆脱战后最严重的危机,并且为长期财政稳健打下根基.但奥巴马也知道要留下这样的成就,需要打破政坛僵局,并且摒除跛脚鸭的形象.

共和党和总统的政治考量改变,基本保证了双方都愿意妥协.随着就业市场改善,楼市危机大致终结,且金融体系回归常态,奥巴马和共和党国会领袖肯定会认识到,现在做出妥协比对立及破坏更符合自身的利益.唯有透过某种程度的合作,双方才能共享或许即将到来的强劲经济复苏所带来的荣耀.(完)