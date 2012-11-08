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亚洲 | 2012年 11月 8日 星期四 11:12 BJT

〔中国货币市场〕回购利率持稳,央行满足市场需求力图维稳资金面

路透上海11月8日电---中国银行间资金市场周四早盘回购加权利率维持稳定.稍早央行公开市场逆回购操作满足了机构对资金的需求,流动性依旧充裕.在十八大召开期间,市场将以稳定运行为主.

"今天平稳啊,交易也平稳,价格也平稳,这段时间(十八大召开期间),估计市场平稳运行呗."北京一银行交易员称.

他并指出,虽然流动性已相对缓和,但本周逆回购到期量较大,金融机构对资金仍有需求.今日央行顺势通过逆回购补给有需求的机构,力图维稳资金面.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,450亿元人民币逆回购操作,其中七天期650亿元,14天期800亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼1,010亿元.[CN/MMTCN]

据路透计算,本周(11月5日-11月9日),央行公开市场将有总额5,330亿元人民币逆回购到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5781 2.5756 0.25

七天CN7DRP=CFXS 3.2769 3.1187 15.82

14天CN14DRP=CFXS 3.3951 3.3126 8.25

===============================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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