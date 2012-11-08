〔中国货币市场〕回购利率持稳,央行满足市场需求力图维稳资金面

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海11月8日电---中国银行间资金市场周四早盘回购加权利率维持稳定.稍早央行公开市场逆回购操作满足了机构对资金的需求,流动性依旧充裕.在十八大召开期间,市场将以稳定运行为主.
"今天平稳啊,交易也平稳,价格也平稳,这段时间(十八大召开期间),估计市场平稳运行呗."北京一银行交易员称.
他并指出,虽然流动性已相对缓和,但本周逆回购到期量较大,金融机构对资金仍有需求.今日央行顺势通过逆回购补给有需求的机构,力图维稳资金面.
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,450亿元人民币逆回购操作,其中七天期650亿元,14天期800亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼1,010亿元.[CN/MMTCN]
据路透计算,本周(11月5日-11月9日),央行公开市场将有总额5,330亿元人民币逆回购到期.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间10:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5781 2.5756 0.25
七天CN7DRP=CFXS 3.2769 3.1187 15.82
14天CN14DRP=CFXS 3.3951 3.3126 8.25
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--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。