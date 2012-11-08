〔中国货币市场〕回购利率持稳,央行满足市场需求力图维稳资金面

路透上海11月8日电---中国银行间资金市场周四早盘回购加权利率维持稳定.稍早央行公开市场逆回购操作满足了机构对资金的需求,流动性依旧充裕.在十八大召开期间,市场将以稳定运行为主.

"今天平稳啊,交易也平稳,价格也平稳,这段时间(十八大召开期间),估计市场平稳运行呗."北京一银行交易员称.

他并指出,虽然流动性已相对缓和,但本周逆回购到期量较大,金融机构对资金仍有需求.今日央行顺势通过逆回购补给有需求的机构,力图维稳资金面.