《国际主要央行公开市场操作一览》--11月8日

路透上海11月8日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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11/7 卖出公债 76.70 05/31/2014 - 04/30/2015

11/7 买入公债 18.52 02/15/2036 - 08/15/2042

11/6 买入公债 48.51 11/15/2018 - 08/15/2020

11/5 买入公债 18.52 02/15/2036 - 08/15/2042

11/2 卖出公债 76.70 02/15/2013 - 04/30/2014

11/1 买入公债 18.52 02/15/2036 - 08/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在10月12日-11月13日期间,FED计划在滚动操作中,购买约290亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示,当退出超宽松货币政策的时机到来,美联储将致力于实现"软着陆",将首先加息,然后出售为压低借款成本所买进的资产.[ID:nSB2086211]

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称,整体而言飓风桑迪(Sandy)将对美国经济造成负面影响.但他表示,从较长时期看,经济损害可能并不"巨大".[ID:nSB2080831]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/7 七天期反向交易 31.74亿美元 0.67%(固定利率)

11/7 84天期反向交易 41.20亿美元 0.65%(固定利率)

11/6 七天期反向交易 794.74 0.75%(固定利率)

11/6 七天期定期存款 -2,085.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行新的购债计划允许对主权债市场进行无上限干预,应能驱散关于欧元区瓦解的担忧.他补充称,欧洲央行预计欧元区经济"短期内"将维持疲弱,但"通胀受到良好控制,预计明年将低于2%."[ID:nSB2090217]

--瑞士央行总裁乔丹接受瑞士报纸Le Temps采访时表示,瑞士央行的瑞郎兑欧元1.20上限这个政策工具暂时仍是合宜的,讨论撤走该政策的时机尚未成熟.[ID:nSB2083535]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 39,290

上周三 42,760

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当期变化 -3,470

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明说,央行将继续致力于稳步结束通缩.[ID:nSB2088907]

--日本央行10月4-5日会议的记录显示,几名审议委员警告称,鉴于最近工业生产表现疲软,不排除日本经济可能重陷衰退.这暗示央行或需采取更多刺激举措.会议记录显示,并非所有审议委员都认同10月4-5日会议发布的悲观评估,因日本央行9月短观调查显示,企业增加资本支出计划,这是表明经济增长的正面迹象.[ID:nSB2081185]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行1,841.4亿台币存单,若相较存单到期金额1,935.4亿,存单发行余额减94亿.[ID:nST0571927]

--台湾央行周二公布,当日共发行212亿台币存单,若相较存单到期金额130亿,存单发行余额增82亿.[ID:nST0571499]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,735亿台币存单,其中包括上周五标售的1,000亿台币364天期存单,若相较存单到期金额4,800亿,存单发行余额减65亿.[ID:nST0571035](完)

--整理 李宏薇; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]