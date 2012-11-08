〔西班牙金融〕财政部将标售较长期债券,为一年半来首次

路透马德里11月8日电---周四西班牙将测试市场对该国较长期债券的兴趣,为一年半来首次,需求良好则将满足本年借款需求,给予西班牙推迟申请欧洲援助的余地.

财政部拟出售35-45亿欧元债券,其中多数为2015年到期的债券和五年期新债.

但市场将重点关注2032年到期债券的出售情况,了解对西班牙的较长期投资兴趣如何.西班牙自去年5月以来就未曾发售过这么长期限的债券.

若周四标债成功,西班牙首相拉霍依将可进一步推迟申请援助,虽然分析师认为求援是迟早的事.另外这次标售如果成功,西班牙今年的发债计划将可收尾,可在今年余下的两个月时间里集中解决2013年的融资需求.

分析师说,投资者对20年券存在需求,说明此次出售应该没有问题.(完)