〔西班牙金融〕财政部将标售较长期债券,为一年半来首次

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
路透马德里11月8日电---周四西班牙将测试市场对该国较长期债券的兴趣,为一年半来首次,需求良好则将满足本年借款需求,给予西班牙推迟申请欧洲援助的余地.
财政部拟出售35-45亿欧元债券,其中多数为2015年到期的债券和五年期新债.
但市场将重点关注2032年到期债券的出售情况,了解对西班牙的较长期投资兴趣如何.西班牙自去年5月以来就未曾发售过这么长期限的债券.
若周四标债成功,西班牙首相拉霍依将可进一步推迟申请援助,虽然分析师认为求援是迟早的事.另外这次标售如果成功,西班牙今年的发债计划将可收尾,可在今年余下的两个月时间里集中解决2013年的融资需求.
分析师说,投资者对20年券存在需求,说明此次出售应该没有问题.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000