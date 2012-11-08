〔路透基点〕友达光电220亿台币再融资贷款启动--RLPC

路透香港11月8日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,友达光电220亿台币(7.55亿美元)再融资案启动,牵头行和簿记行共11家.

11家参贷银行为台湾银行(代理行)、国泰世华银行、彰化银行、中国信托商业银行、玉山银行、第一商业银行、台湾土地银行、光丰国际商业银行、台北富邦银行、台新银行和台湾合作金库银行.

贷款以工厂和机械为担保.

定期贷款的最初定价为较90天期初级商业票据加码73-75个基点.定价与借款方净利率挂钩,净利润率若在6%以上,为55个基点,若亏损则为90个基点.

受邀银行分三档参与此案.

承贷8亿台币或以上,获得主办行头衔,先付费用20个基点;承贷5-7.99亿台币,获得共同主办行头衔,先付费用12个基点;承贷2-4.99亿台币,获得管理行头衔,先付费用7个基点.

贷款有两年宽限期,六次不等额分期偿还,每半年还款一次,具体为:12%(第1-3次),20%(第4-5次),24%(第6次),平均期限为3.48年.

财务条款包括:最低流动比率为1.1倍;2012-2014年最高债务比率为1.8倍,2015年为1.6倍,2016-17年为1.5倍;最低利息保障比率为3倍;2012年最低有形资产净值为1,350亿台币,2013年为1,400亿台币,2014年为1,500亿台币.

此笔贷款将用于为友达光电此前签订的几笔贷款提供再融资,包括2006年9月签订的553亿台币贷款,2008年10月签订的580亿台币,2009年7月签订的270亿台币五年期贷款,以及在广辉电子与友达光电合并之前于2006年签订的270亿台币贷款.

答复截止日期为11月30日.(完)