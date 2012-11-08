〔韩国个股〕现代和起亚汽车面临7.75亿美元燃油能效官司

路透首尔11月8日电---韩国现代汽车(005380.KS)和关系企业起亚汽车(000270.KS)在美国面临一桩索赔7.75亿美元的官司,这是两家车商承认夸大部分车型燃油能效以来面临的最大规模诉案之一.

上述韩国车商上周五承认,夸大了近期在美国和加拿大市场售出的逾100万辆汽车的燃油能效,并同意赔偿车主付出的额外燃油成本.

这起代表23名现代和起亚车主的诉讼,对车商的赔偿计划提出异议,该诉讼由美国加州中部地区联邦地方法院受理.这起诉讼正在寻求获得集体诉讼的地位.

根据上述赔偿计划,客户将收到一张借记卡,以偿还燃油能效夸大部分涉及的金额,并加计15%以补偿相关问题带来的不便.

该诉讼寻求对汽车价值缩水提供进一步补偿.

现代汽车的一位发言人拒绝对该诉案置评.

现代汽车股价周四上午下跌1%,自从上周末段官司传言首次浮现以来,股价已下跌7%.起亚汽车股价周四早盘下跌2.4%,自上周末以来累计下跌5%.

周四韩国股市大盘下跌1.5%.(完)